Reprise de l'épidémie en Martinique : l'île soumise à de nouvelles restrictions

Convaincus par leurs proches ou par la précipitation d'un départ en vacances, un timide regain d'intérêt pour la vaccination a été observé ces derniers jours. "J'ai subi la pression de ma famille, de ma copine, qui me disaient que pour partir il faudrait que je sois vacciné. Avec le nouveau variant Delta, je me dis que c'est mieux de le faire", raconte un patient en train de se faire piquer. "Il y a une quatrième vague qui se prépare", ajoute une autre, estimant qu'"Il vaut mieux anticiper."

Mais cet élan -trop faible au regard de la courbe épidémique- n'a pas empêché le retour d'une série de mesures restrictives en Martinique. Le Préfet a en effet indiqué ce vendredi 9 juillet dans un communiqué publié sur Twitter que les restrictions seraient instaurées le soir même. Il s'agit de la jauge de six personnes à table dans les restaurants, des discothèques restant fermées, de l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes sur la voie publique et de l'obligation de rester assis et masqué dans une limite de jauge fixée à 75% pour assister à un concert ou à un évènement sportif. Dès lundi 12 juillet, les déplacements entre la Martinique et la Guadeloupe seront à nouveau suspendus sauf pour motif impérieux.