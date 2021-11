Restrictions sanitaires en Europe : les non-vaccinés ciblés

La défiance est encore plus visible dans les pays plus à l'Est où moins de la moitié de la population est vaccinée. Comme en Russie, le pays le plus durement frappé par cette nouvelle vague. Moscou vient de décréter une obligation vaccinale pour les plus de 60 ans et les employés des services publics. Mais il n'est pas certain que cela suffise à dissiper la méfiance envers le Kremlin et son vaccin Spoutnik.