Retards de livraisons de vaccins : les laboratoires jouent-ils franc-jeu ?

C'est le vaccin de masse peu cher et facile à stocker sur lequel l'Europe a parié 336 millions d'euros. Initialement pour 80 millions de doses. Mais le laboratoire a annoncé qu'il ne pourrait en fournir que 31 millions, à peine 40%. Ils expliquent ces retards de livraison par des problèmes de production dans leurs usines européennes. Leurs usines au Royaume-Uni, elles, tournent à plein régime et fournissent le marché britannique sans retard.

Les pays qui auraient passé commande plus tôt seraient-ils donc livrés plus vite ? Cela se vérifie pour les États-Unis qui ont investi dès le mois de mars et à ce jour, plus de 25 millions de doses ont été administrés aux États-Unis.