Réussir à se faire vacciner, un parcours du combattant

Jeudi dernier, le ministre de la Santé a affirmé que dans 95% des cas, la prise de rendez-vous pour se faire vacciner ne posait aucun problème. Ce n'est pas ce que les Français constatent lorsqu'ils font des tentatives sur Internet ou par téléphone.

Jean-Pierre attendait son vaccin avec plein d'espoir, dont celui de pouvoir sortir un peu et profiter de ses petits-enfants sans risque. Mais mardi, il a reçu un message que son rendez-vous a été annulé, et aucune date n'a été prévue. Maurice et Danielle, eux, ont plus de chances. Même s'il a fallu des heures pour obtenir un rendez-vous, ils ont pu recevoir leur vaccin. Un profond soulagement pour eux.

Les centres de vaccination ferment les uns après les autres un peut partout dans les Hauts-de-France. Nous avons pu filmer dans celui-ci à Liévin, juste avant sa fermeture ce jeudi soir. Il n'y a plus aucun vaccin. Alors, les rendez-vous sont désormais déprogrammés. En tout, rien que pour ce centre, ce sont 3 000 personnes qui ne recevront pas leur injection comme prévue. "Quand on s'est mobilisé pour vacciner en masse et qu'on manque de doses, surtout que les patients sont présents, c'est effectivement frustrant", déplore Dr Tayssir Elmasri, médecin généraliste, président "CPTS de Liévin Pays d'Artois".

L'Agence régionale de santé évoque des difficultés d'approvisionnement. Alors, le but est maintenant de privilégier les personnes qui ont déjà reçu leurs premières doses. "Le sujet qui n'a reçu qu'une dose, tant qu'il n'a pas reçu la deuxième, n'est pas parfaitement protégé. Pour les personnes les plus fragiles, il faut leur donner rapidement leurs deux doses de façon à pouvoir leur assurer la protection la plus efficace possible", explique Pr Daniel Camus, infectiologue à l'Institut Pasteur - Lille (Nord). La situation devrait se tendre encore un peu plus en février avec 126 000 doses pour la région. C'est 3 000 de moins que le mois de janvier.