Revenir à la vie, un combat difficile pour les patients guéris du coronavirus

On en apprend encore sur le coronavirus et sur la façon dont il s'attaque au corps humain. L'un des éléments qui permettent aux scientifiques de progresser, ce sont les séquelles observées chez les patients les plus durement touchés par la maladie. Les traces du traumatisme sont physiques mais aussi psychologiques. L’hôpital de Chambéry met ainsi l'accent sur le suivi à ce niveau. Virginie, une psychologue rattachée au service réanimation, accompagne ces patients en état de choc dans leur retour à la vie.



Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.