VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur le rooibos

C'est l'une de ses particularités, voire même de ses étrangetés, le rooibos, "buisson rougeâtre" en Afrikaans - car ses fines feuilles en forme d'aiguilles s'empourprent en fin de vie - ne pousse qu'en Afrique du Sud, précisément dans les montagnes au nord de la ville du Cap. Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir essayé de le réimplanter dans d'autres pays, avec des climats assez similaires, mais sans aucun succès pour le moment.





On sait qu’il y a plus de 300 ans, les populations indigènes cueillaient les branches, les feuilles et la tige de cet arbuste et les faisaient fermenter pour en faire une infusion d’une couleur rougeâtre au goût sucré et fruité. Cette infusion est aujourd’hui considérée comme la boisson nationale de l’Afrique du Sud.





Ce n’est qu’au début des années 1930 qu’on a commencé à cultiver le rooibos à des fins commerciales. De nos jours, l’Afrique du Sud en produit annuellement plusieurs milliers de tonnes, dont près de la moitié est exportée vers l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Angleterre, le Japon, la Malaisie, la Corée du Sud, la Chine, la Pologne, l’Italie, la France et l’Amérique du Nord. Et sa popularité ne cesse de croître : en plus de ses 200.000 hashtags sur Instagram, il est encensé par de nombreuses stars d'Angelina Jolie à Gwyneth Paltrow, en passant par la Sud-Africaine Charlize Theron.