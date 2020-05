Salaire des infirmiers : comment rattraper le retard ?

C'est le débat social de l'après-épidémie. Nos soignants sont au bord de la rupture et sous-payés. Ils sont parmi les plus mal payés d'Europe. Ce dimanche matin, le ministre de la Santé a promis d'y remédier et dit vouloir "aller vite". Une première discussion aura lieu d'ici une semaine. Olivier Véran a déjà avancé quelques pistes, dont l'assouplissement des 35 heures à l'hôpital.



