Salon de l’agriculture 2022 : quelles précautions sanitaires pour la plus grande ferme de France ?

Impossible pour les exposants de se passer des dégustations pour vendre leurs produits. Ils vont donc devoir s'adapter et repensent déjà à l'organisation de leur stand. "Nous avions l'habitude d'avoir des bars à dégustation. On va agrandir les espaces et surtout prévoir des espaces assis", explique Caroline Le Poultier, directrice du CNIEL. Du côté des brasseurs, les stands seront équipés de cloisons pour espacer les visiteurs et réduire les contacts autant que possible.