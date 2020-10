Saturé, un hôpital du Rhône appelle à l'aide

A l'hôpital Nord-Ouest de Villefranche-sur-Saône, à 30 kilomètres de Lyon, il n'y a plus aucun lit de réanimation disponible sur les 18. Il n'y a plus de place pour des malades très touchés. Pour faire face à l'affluence, l'hôpital a ouvert de nouveaux services Covid. Les opérations non urgentes ont été déprogrammées, mais cela ne suffit pas. Sans aide extérieure, le personnel soignant peut être amené à faire des choix sur la mission des patients.



Il manque surtout du personnel. De nombreux soignants ont contracté le virus. Des médecins, des infirmiers, des réanimateurs... il faudrait 60 soignants supplémentaires. En effet, il faut continuer à soigner les autres pathologies. Face à ce manque, certains ont renoncé à leurs congés. Et la situation est la même dans toute la région. Des transferts de patients sont prévus dans les prochains jours en Nouvelle-Aquitaine, mais certains élus en appellent déjà au renfort de l'armée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/10/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.