Ségur de la Santé : que contient le projet d'accord ?

Après plus de six semaines de négociation entre les syndicats et le gouvernement, un projet d'accord sur une hausse au minimum de 180 euros net mensuels, pour les personnels hospitaliers du secteur public a été trouvé. Les médecins, eux, bénéficieront d'une négociation à part. Cette hausse se fera en deux temps hausse, avec une première revalorisation de 90 euros net en septembre et une seconde de 90 euros net en mars.



Ce jeudi 9 juillet 2020, Aurélie Blonde, dans sa chronique "Les indispensables", nous parle du projet d'accord trouvé entre les syndicats et le gouvernement. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 09/07/2020 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.