SEPT À HUIT - Urgences débordées, écoles fermées, solidarité... : comment la France mène la bataille face au coronavirus

Avec la fermeture des restaurants, cafés, cinémas et des écoles, notre pays connaît une nouvelle étape de son combat contre la propagation du coronavirus. Tout au long du week-end et des jours qui ont précédé, les équipes de Sept à Huit ont réalisé ce document exceptionnel pour mieux mesurer l'ampleur de cette crise sanitaire et ses multiples conséquences. Elles ont notamment tourné dans les régions de Vannes (Morbihan) et de Mulhouse (Haut-Rhin), deux zones particulièrement touchées par le virus.