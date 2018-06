VIDEO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur la pulpe de baobab

Une source impressionnante de vitamine C : la pulpe de baobab que l'on transforme en poudre, contient 7 fois plus de vitamine C qu'une orange et 3 fois plus que le kiwi (280 mg pour 100 g de poudre).

Une source non négligeable de calcium : consommées cuites ou séchées, les jeunes feuilles du baobab sont une grande source de calcium : en effet, 100 grammes de feuilles fraîches de baobab permettent de couvrir la totalité des besoins journaliers en calcium (de 400 à 2600 mg) soit deux fois plus que le lait.

Du potassium et des propriétés antioxydantes : la pulpe de baobab apporte 6 fois plus de potassium que la banane et ses propriétés antioxydantes sont 10 fois plus importantes que celle des baies de goji. Et tout ça avec une valeur énergétique de 162 kg/calories pour 100 g dont 1g de lipides et 42 g de glucides. Toutefois, cet apport intéressant en potassium peut poser problème pour les personnes présentant des troubles cardiaques ou rénaux.

Une source de protéines : 100 grammes de pulpe de baobab contiennent 2,3 g de protéines. Mais vous en trouverez davantage dans les graines de baobab, qui en contiennent jusqu’à 48% !

Une source importante de fibres, oui mais... : 100 grammes de pulpe de baobab compte environ 44 grammes de fibres, soit 9 fois plus que des pruneaux séchés. Résultat, les nutritionnistes mettent en garde car cela dépasse les apports recommandés pour un adulte, dont les besoins sont évalués à 35 g/jour. Il faut donc éviter le surdosage chez les personnes ayant des troubles intestinaux.





Grace à cette richesse en nutriments, le baobab est apprécié en Afrique pour ses capacités à prévenir les carences nutritionnelles et à lutter contre la dénutrition. Il est également recommandé lors de convalescence, ainsi que lors d’activités sportives pour ses capacités de récupération rapides. Par ailleurs, grâce à sa richesse en calcium, mais aussi en fer, le baobab jouerait un rôle important dans la solidité des os.