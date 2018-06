VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... tout savoir sur le litchi

Prévient des risques cardio-vasculaires - Parce que riche en vitamine B, entre autres, le litchi réduit le taux de "mauvais cholestérol" dans les artères. L'aliment renferme également du potassium, essentiel dans la contraction cardiaque et la régulation de la pression artérielle. La manière la plus efficace d'en consommer ? Plusieurs spécialistes recommandent de boire quotidiennement un verre de jus de litchi.





Anti-fatigue - C'est l'autre propriété qu'on lui reconnaît : le litchi vous stimule en cas de fatigue passagère. C'est pourquoi il n'est pas rare qu'on le recommande aux femmes enceintes et sportifs (une aide à la tonicité des muscles). D'où vient cette force ? Des vitamines B qu'il contient mais aussi des nombreux minéraux et oligoéléments : calcium, fer, sodium, et magnésium. Un vrai rempart !





Bon pour la peau - Les anti-oxydants veillent également à l'hydratation de la peau et à la réduction des rides. Il aiderait d'ailleurs à la cicatrisation des plaies. Riche en vitamine C et polyphénols, le litchi est aussi un moyen naturel de prévention contre les rayons UV. Idéal si vous comptez parader sur une plage de sable fin, cet été !