VIDEO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur le maté

Le maté est riche en oligoéléments (fer, phosphore, magnésium), en vitamines (A, B1, B2, C et K) et en tanins. Il est composé à environ 2,5% de matéine, une substance naturelle qui possède les effets dynamisants de la caféine sans provoquer d’énervement.





Excellente source d’antioxydants, le maté contribue à tonifier l’organisme, à combattre la fatigue et à améliorer la vigilance. Stimulant pour le système nerveux, il est excellent pour la santé cardiovasculaire. Il soulage par ailleurs les douleurs rhumatismales et les maux de tête, facilite la digestion et l'élimination des toxines.





Riche en potassium et en calcium, le maté est également un excellent diurétique et ses propriétés lipolytiques lui permettent d'agir directement sur les graisses. Ses vertus minceurs et énergisantes sont souvent associées à un autre produit d'Amérique du Sud réputé pour ces mêmes propriétés : le guarana.





En raison de ses propriétés stimulantes, le maté est à consommer avec précaution. Il est déconseillée pendant la grossesse et non recommandée chez les individus sujets à des problèmes cardiaques, aux insomnies, à l'anxiété ainsi qu'à des problèmes rénaux.





En usage externe, le maté est utile dans le traitement de certaines affections cutanées.