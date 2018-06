VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur le moringa

La feuille de moringa, séchée et réduite en poudre, est un super-aliment de plus en plus apprécié, notamment pour sa teneur exceptionnelle en protéines, vitamines, minéraux et antioxydants. Elle est particulièrement indiquée pour les végétariens, les sportifs, les seniors et les personnes intolérantes au lait.





Protéines : le moringa contient quatre fois plus de protéines que dans les oeufs.

Vitamine A : il contient quatre fois plus de vitamine A que dans les carottes.

Vitamine C : la quantité de vitamine C contenue dans le moringa est 7 fois supérieure à celle contenue dans les oranges, pour les mêmes quantités prises. Au-delà de la vitamine C, le moringa est riche en plusieurs autres vitamines.

Calcium : le calcium contenu dans le moringa équivaut à la quantité de calcium contenue dans 4 verres de lait.

Potassium : le potassium contenu dans une plante de moringa est équivalent à la quantité de potassium que contient 3 bananes.

Fibres : il contient 4 fois plus de fibres que dans l’avoine.

Fer : il est 25 fois plus riche en fer que les épinards.





Autant de qualités qui, ainsi regroupées, permettent de combattre les troubles et maladies les plus variés, et en particulier :

- renforcer votre système immunitaire

- lutter contre le diabète et réguler votre cholestérol

- soulager le mal de dos, les rhumatismes et autres douleurs articulaires

- réguler votre tension artérielle





Même si cette plante comporte très peu d'inconvénients pour la santé, il est préférable de demander conseil à un nutritionniste avant de consommer ce complément alimentaire. Par exemple, la prise de moringa est à déconseiller pendant la grossesse à cause de sa forte teneur en vitamine A. Par ailleurs, les personnes souffrant d'hypoglycémie ne doivent pas consommer le moringa sans avis médical. De plus, lors d'une première prise, sa forte teneur en fibres peut avoir un pouvoir laxatif.