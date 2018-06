VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... tout savoir sur le Shiitake

Le shiitake. Son nom ne vous dit rien et pourtant il y a de grandes chances que vous ayez croisé sa route dans votre assiette ou votre bouillon. Et pour cause, il est aujourd’hui le deuxième champignon le plus cultivé dans le monde. "Champignon noir", "champignon parfumé"… Ces autres appellations ne vous parlent toujours pas ? À tort.





Ce végétal japonais renferme bien des vertus ; de quoi lui valoir le surnom "d’empereur des champignons médicinaux". Un coup de fatigue ? Une cure de shiitake vous apportera le tonus intellectuel et physique nécessaire pour remonter la pente. Riche en protéines, fibres, vitamines (B2, B3, B6) et bourré d'antioxydants (cuivre, magnésium…), l'aliment est devenu un traitement d’appoint officiel de nombreuses maladies en lien avec des allergies ou la grippe. C'est le cas au Japon et en Corée, ou encore en Chine, plus grand producteur de ce champignon.