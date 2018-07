VIDÉO - Ses bienfaits, son utilisation... Tout savoir sur les graines de chanvre

Les graines de chanvre sont disponibles dans de nombreux magasins d'alimentation biologique et diététique. Mais on les trouve très facilement sur internet, et ce sous différentes formes : entières, décortiquées, concassées, etc.





Il existe de multiples manières de les consommer. Les graines de chanvre décortiquées peuvent être ajoutées aux salades (sucrées ou salées) et autres plats crus pour leur apporter plus de croquants tout en profitant au maximum des propriétés nutritives des graines.





Les graines de chanvre concassées (en poudre) peuvent être utilisées en complément alimentaire, à saupoudrer sur vos plats ou à intégrer dans une soupe, un yaourt ou un smoothie par exemple.





Il est également possible de transformer les graines de chanvre en lait végétal. Pour cela, il suffit de faire tremper les graines 24 heures, de les rincer, de les laisser reposer encore 24 heures avant de les rincer et de les mixer avec de l’eau bouillante. La mixture obtenue est ensuite passée au chinois pour recueillir le lait de chanvre. Il ne reste plus qu’à faire cuire le lait à feu doux pendant une dizaine de minutes, tout en remuant de temps en temps, avant de consommer.





Plus difficile à faire à la maison, la farine de chanvre et l'huile de chanvre sont aussi de bonnes manières de cuisiner cette plante aux multiples bienfaits. De quoi varier les plaisirs !