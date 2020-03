Sibeth Ndiaye : "Notre objectif est d'apprendre de ce qui s'est passé ailleurs pour mettre en place chez nous les mesures utiles"

Sibeth Ndiaye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement, nous a expliqué que le gouvernement est "en lien avec les autorités sanitaires de pays pour lesquels l'épidémie de coronavirus s'est déclarée plutôt que la nôtre". Ainsi, l'objectif de l'exécutif est "d'apprendre de ce qui s'est passé ailleurs pour mettre en place chez nous les mesures qui sont utiles et qui fonctionnent".



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/03/2020 présenté par Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.