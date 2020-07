Signes de recrudescence du Covid-19 : une situation comparable à celle de janvier

Malgré l'apparition des signes de recrudescence du coronavirus, la situation n'a rien à voir avec celle de fin mars. On serait plus proche de celle de janvier. Selon Dominique Costagliola, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis d'Épidémiologie et de Santé Publique, il ne faut pas en avoir peur. "En janvier-février, on était déjà dans cette situation (...) mais on ne savait pas que les gens pouvaient transmettre en étant asymptomatiques, et on ne faisait pas de tests de dépistage".



