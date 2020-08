Sixième jour de canicule : nos organismes ont du mal à s’adapter

Une chaleur extrême dure depuis maintenant six jours dans l’Hexagone. Certains services d’urgences commencent à voir affluer de plus en plus de patients. C’est le cas pour celui du centre hospitalier de Valenciennes, près de Lille. Il accueille 220 patients par jour, contre 180 habituellement. Partout ailleurs, on souffre de la chaleur. À Paris, rare sont ceux qui osent s’aventurer sur le bitume. Au sixième jour de la canicule, le corps humain a du mal à s’adapter. Un pharmacien en région parisienne voit plus de clients en demande de conseils pour lutter contre cette chaleur persistante. Chacun fait comme il peut pour se rafraîchir. Par ailleurs, il est essentiel de prendre soin des enfants et des personnes âgées. En cause, ils sont plus vulnérables face aux grosses chaleurs.



