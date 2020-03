Soignants : comment faire face à l'ampleur de l'épidémie ?

À l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart par exemple, les scanners du thorax s'enchaînent jusqu'à une vingtaine par jour pour dépister le coronavirus. Dans cet établissement comme ailleurs, les patients et les soignants testés positifs se multiplient. Une situation inédite. Le sentiment de saturation du personnel médical s'ajoute au stress quotidien lié à la prise en charge des patients, toujours plus nombreux.



