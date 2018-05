Nos conseils pour soigner votre mal de dos

Vous l'aurez compris, il faut bouger. Vous trouverez ci-dessous une liste de conseils :





- Musclez votre dos (pensez à la natation ! Mais évitez dans un premier temps la brasse : préférez le crawl ou le dos crawlé).





- Évitez les mauvaises postures, notamment au travail. Les spécialistes conseillent en général d’avoir le haut de l'écran à hauteur des yeux. Le clavier doit être assez proche du bord de la table, la barre d’espace devant se situer à 10 ou 15 centimètres de ce bord, et la souris à côté de ce clavier. Il faut régler ses accoudoirs et son dossier de telle sorte que les pieds reposent par terre. Vous pouvez également mettre un petit tabouret sous votre bureau pour avoir vos pieds un peu surélevés, cela peut bien vous soulager.





- Évitez le port de charges lourdes





- Portez une ceinture lombaire





- Faites attention à votre literie : trop molle, trop dure... Il faut que vous trouviez le matelas qui vous fait du bien !





- Maîtrisez votre stress : souvent, les tensions peuvent jouer un rôle important dans le mal de dos. Vous n'arrivez pas à vous détendre ? Allez vous faire masser, ou inscrivez-vous à un cours de yoga ! Cette discipline regorge en effet de postures qui vont détendre le dos et le muscler. On vous en donne une : la “feuille pliée”, ou “posture de l’enfant”. Il faut s’asseoir sur les genoux, un peu écartés (de la largeur du bassin) et arrondir votre dos en vous laissant lentement tomber vers le sol, les mains de chaque côté, vers l’arrière. Inspirez et expirez lentement pendant tout le processus, et restez quelques minutes ensuite dans la posture en essayant d’envoyer vos inspirations vers le dos et vos expirations vers le ventre.





N'hésitez pas par ailleurs à consulter votre médecin si le mal persiste et surtout à vous diriger vers un kiné ou un ostéopathe, qui non seulement vous assoupliront le dos, mais vous apprendrons des exercices à reproduire à la maison.