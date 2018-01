VIDÉO - "Sugarland" : comment éviter les sucres cachés dans notre assiette ?

"Aujourd'hui le sucre est tellement répandu dans notre société que si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, ils n'en resterait que 20%", peut-on entendre dans "Sugarland", sorti en salles ce mercredi. Ce documentaire choc, dans la lignée de "Super Size Me" (2004) qui mettait en scène un Américain se gavant de McDonald's pendant un mois, pour finir gros et malade, dénonce avec humour l'excès de sucre dans nos assiettes. Là, le réalisateur Damon Gameau passe brutalement d'une alimentation sans sucre ajouté à la consommation d'un Australien moyen, soient 160 grammes de sucre par jour. S'en suivent prise de poids, détérioration rapide du foie, fatigue, troubles de l'humeur...





Accros au sucre ? Nous le sommes parfois sans le savoir. Arte avait diffusé en août dernier "Sucre, le doux mensonge", un documentaire consacré à la manière dont l'industrie agroalimentaire a œuvré, depuis les 1970, à augmenter petit à petit les doses dans l’assiette des consommateurs. Et ce à leur insu, malgré les risques désormais connus pour la santé : obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, voire dépression. Comment ? En dissimulant notamment la quantité, grâce à des appellations variées : saccharose lactose, maltose, dextrose ou encore sirop de glucose-fructose.





Pour rappel, les sucres sont des glucides, principaux carburants de notre corps et indispensables à son fonctionnement qui se divisent en deux catégories : les "lents ou complexes" (apportés par les céréales notamment) et les "rapides ou simples", présents naturellement dans certains aliments ou ajoutés. A titre d’illustration, les Français consomment en moyenne 100 grammes de sucres rapides par jour, soit 15 à 20% de la ration calorique quotidienne. Or, l'Organisation mondiale de la santé préconise de limiter la consommation de sucres à moins de 10% de la ration énergétique journalière, voire à 5% dans la mesure du possible.