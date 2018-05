Symptômes, traitement, vaccin : tout ce que vous devez savoir sur la varicelle, en pleine recrudescence

Beaucoup de régions connaissent actuellement une recrudescence de l'épidémie de varicelle. Dans tout le pays, on a recensé 250.000 cas depuis le début de l'année 2018. Dans de nombreuses villes, on a dû renforcer les mesures de prévention et d'hygiène dans les crèches et les écoles afin de limiter la propagation.



La varicelle est un virus du groupe des herpèsvirus. Avant l'éruption des boutons caractéristiques de la maladie, il est difficile de la détecter. La période d'attente entre la contamination et la survenue des premiers symptômes dure environ 14 jours et est appelée l'incubation.