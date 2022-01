VIDÉO - Tabac : même sans hausse de prix, les ventes continuent de baisser

Depuis un an, Larry fait partie de ceux qui ont décidé de moins fumer. "Je suis passé d'une petite dizaine de cigarettes par jour à environ cinq. Pour ma santé, je restreins de plus en plus", explique-t-il dans le reportage en tête de cet article. Et il est loin d'être le seul. La tendance constatée dans le bureau de tabac où se rend TF1 est parlante : 30% de chiffre d'affaires en moins par rapport à 2020. Tout simplement parce que les clients achètent moins de cigarettes.

Pour ce vendeur interrogé par TF1, les clients se tournent de plus en plus vers d'autres produits : tabac à chauffer, tabac à chicha, etc. Là, les ventes ne cessent d'augmenter. Et c'est bien ce qui inquiète les associations de protection contre le tabagisme. "Pour l'instant, c'est une part infime de la consommation, mais il faut énormément s'en méfier et veiller à ce qu'il n'y ait pas un détournement complet vers ces produits, d'autant plus que c'est mené par des industries du tabac qui connaissent parfaitement leur métier", prévient Gérard Audureau, président de l'association DNF-Demain sera non-fumeur.