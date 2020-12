Taux d'incidence du Covid-19 : pourquoi la France est-elle coupée en deux ?

Face à la flambée de l'épidémie dans sa ville, le maire de Nice souhaite limiter les déplacements entre les Alpes-Maritimes et Monaco, où les bars et restaurants sont ouverts. Christian Estrosi souhaite également rendre obligatoire les tests PCR pour tous les voyageurs débarquant à l'aéroport de Nice. L'aéroport enregistre actuellement 120 vols par jour contre 20 il y a deux semaines. Ce brassage important explique en partie la hausse du nombre de cas dans les Alpes-Maritimes : 340,7 pour 100 000 habitants. C'est plus du double de la moyenne nationale.

La situation sanitaire est également préoccupante en Bourgogne-Franche-Comté et dans le Grand Est. Les départements de l'Est connaissent une situation hivernale plus rigoureuse que ceux de l'Ouest de la France. On sait que le froid favorise la transmission du virus. L'Italie, la Belgique et l'Allemagne ont également été durement touchés au cours des semaines précédentes. Les flux de population de chaque côté de la frontière peuvent favoriser l'introduction du virus.