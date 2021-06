Taux d'incidence "sous surveillance" : l'épidémie repart-elle dans les Pyrénées- Atlantiques ?

Ces derniers jours, les files d'attente s'allongent devant les centres de dépistage du Pays basque. En deux semaines, le nombre de tests positifs au coronavirus a doublé dans le laboratoire de la ville d'Anglet. "Malgré tout ce qui se passe ailleurs, on voit qu'ici on a une nette progression du taux de positifs", explique Lydie Libier, biologiste.

Le taux d'incidence a augmenté de 35% en une semaine dans les Pyrénées-Atlantiques. Le docteur Jean-Miguel Dravasa voit les cas se multiplier depuis la mi-mai. "Après le week-end de l'Ascension, on a incriminé les réunions familiales et les fêtes d'anniversaire éventuelles. On a vu réapparaître un nombre de cas tout à fait substantiel", raconte le médecin. Néanmoins, pas de panique pour autant, cinq personnes sont en réanimation dans le département et les cas graves sont de plus en plus rares.