VIDÉO - Hypno VR : l'hypnose médicale en réalité virtuelle comme alternative à l'anesthésie

Mais l’hypnose médicale ne convient pas à tout le monde. Denis Graff concède "qu’il y a des patients plus ou moins réceptifs". Il détaille : "Il y a environ un quart des patients pour qui l’hypnose sera fortement indiquée et facile à mettre en œuvre car ils adhèrent de façon importante et rapide aux techniques hypnotiques. On considère ensuite qu’une moitié des sujets sont normalement réceptifs au dispositif. Et enfin, il y a un autre quart des patients pour qui la technique ne convient pas."





Cependant, même pour les patients réceptifs, Denis Graff précise que "l’état hypnotique est un état assez fluctuant". Au cours d’une intervention, "on peut avoir des états d’hypnose plus ou moins profonds, notamment en fonction de l’intensité de la stimulation douloureuse." Pas de panique pour autant, puisqu’au bloc opératoire, le patient est toujours accompagné par un professionnel de l’anesthésie. "Il est monitoré et préparé comme pour toute intervention chirurgicale, avec une voie veineuse périphérique, et nous avons la possibilité d’injecter de petites doses médicamenteuses complémentaires en cas de besoin", selon le Dr Graff.