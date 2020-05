Températures estivales : vers un relâchement dans le port du masque ?

En début d'après-midi, il fait déjà plus de 30°C à Montpellier. C'est largement au-dessus d'un mois de mai traditionnel. Il va falloir s'y habituer, puisqu'en été, le mercure dépasse régulièrement ce seuil. Obligatoire dans les transports et dans beaucoup de boutiques, le masque est pourtant vite abandonné dans les rues. Ces températures estivales vont-elles provoquer un relâchement des règles sanitaires ?



