"C'est angoissant" : les délais pour obtenir les résultats des tests Covid de plus en plus longs

Depuis la rentrée, le nombre de tests de Covid-19 a été multiplié par trois. Les laboratoires se retrouvent ainsi débordés, si bien que les délais pour avoir les résultats deviennent de plus en plus longs. Aurore, qui témoigne dans le reportage du JT de TF1 en tête de cet article, devra ainsi attendre les siens pendant cinq jours, alors que la jeune femme, dont une collègue a été testée positive, présente tous les symptômes. Beaucoup trop long, dit-elle, expliquant qu'elle souhaiterait être fixée "pour pouvoir reprendre (s)a vie normale et savoir si (elle a) pu toucher les gens de (s)on entourage".

La barre du million de tests hebdomadaires vient d'être franchie en France. Et les laboratoires ont du mal à suivre la cadence. "Ce qui nous manque, ce sont des machines, des réactifs, du personnel", explique à TF1 Thierry Leclerc, directeur d'un laboratoire des Hauts-de-Seine.

Le médecin biologiste d'un autre laboratoire de région parisienne, dans lequel on analyse les milliers de tests qui arrivent chaque jour, met de son côté l'accent sur les besoins en ressources humaines : "On emploie 30 personnes pour que ça tourne 24h sur 24, et on cherche 30 autres personnes" à recruter, indique-t-il.