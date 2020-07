Test salivaire : bientôt disponible pour le dépistage du Covid-19 ?

L'avantage du prélèvement salivaire est d'être très simple et sans douleur. Mais ce procédé n'est pas encore homologué. Les chercheurs sont divisés sur son efficacité. Le covid-19 étant une maladie respiratoire, pour les virologues, le virus se niche dans le nez plus que dans la bouche. Pour leurs inventeurs, ils permettent quand même de repérer les personnes au premier stade de la maladie.



