Tests antigéniques : ce qu'ils vont changer

Les files d'attente devant les laboratoires d'analyses vont finir. Dès demain, les citoyens vont pouvoir se faire tester du Covid-19 en pharmacie avec un test antigénique. Les professionnels sont prêts. Certains ont même spécialement aménagé une salle dédiée dans leur officine. Les tests seront gratuits. Les résultats du dépistage seront obtenus en trente minutes contre 48 heures avec le PCR.



En revanche, le geste reste le même. Tout comme le PCR, le test antigénique requiert un prélèvement par écouvillon dans le nez. Il faut donc former les équipes chargées du dépistage. Outre les pharmaciens, les médecins généralistes, les infirmiers de ville et les Ehpad seront mobilisés pour faire passer ses tests rapides. Ces derniers seront équipés d'ici la semaine prochaine, d'après la promesse du gouvernement.



Même si les tests antigéniques sont plus simples et plus rapides, ils ne sont fiables que dans les quatre jours suivant les premiers symptômes du Covid-19. Dans tous les cas, ces tests rapides constituent une arme supplémentaire pour freiner l'épidémie. Ils permettent, en effet, de faire des dépistages de masse. Des expérimentations ont d'ailleurs été menées cette semaine dans les aéroports de Marseille et de Nice. Avec plus de 30 000 nouveaux cas positifs par jour, il y a désormais une urgence.



