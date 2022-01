Tests Covid : la galère des parents d’enfants positifs ou cas contacts

Quatre jours seulement après la rentrée des classes, Clémence, 7 ans et demi, est déjà de retour à la maison. La voilà cas contact. Sa mère, Amélie, est obligée de quitter le bureau en pleine journée. Commence alors un parcours du combattant. Première étape, prendre la voiture et aller à la pharmacie la plus proche pour réaliser un dépistage. Un passage obligé qui ne plaît pas trop à Clémence. Pour elle, c'est un peu comme aller chez le dentiste. Heureusement, le bonbon donné à la fin fait du bien. Débute alors l'attente des résultats. Quinze longues minutes au bout desquelles arrive une bonne nouvelle. Le test est négatif. C'est la fin du marathon pour Clémence qui retourne à l'école dès le lendemain.

Pour de nombreuses familles, ce n'est malheureusement pas si simple. À Paris, certains parents cherchent désespérément un endroit pour faire tester leur enfant. Et il faut s'armer de patience. En plus, pour les enfants vaccinés ou de moins de 12 ans, le test n'est qu'un début. S'il est positif, il faudra s'isoler au moins cinq jours. Et s'il est négatif, il faudra faire un autotest à J+2, suivi d'un autre à J+4. Mais y en aura-t-il suffisamment pour tout le monde ? Selon Dr Nadia Serafin, pharmacienne, ce n'est pas si sûr au vu de son stock. Elle ne dispose plus que de 150 tests. Et ils devraient durer quatre à cinq jours. Elle attend de recevoir des boîtes unitaires, car jusqu'à présent elle n'a que des boîtes de cinq tests qu'elle ne peut pas vendre à l'unité.