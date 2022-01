Tests Covid : la grande lassitude

Cette semaine, plus de dix millions de prélèvements ont été réalisés en France. Un record absolu. et le champion toute catégorie, c’est peut-être lui. En trois mois, Harry, dix ans, a été testé 70 fois, toujours négatif. Cette mère de quatre enfants, tous cas contacts, a parfois envie de baisser les bras.

Non, pour Jonathan Roux, épidémiologiste, il ne faut pas tester autant, mais autrement. “On voit qu’on atteint les limites de notre système français. On voit que le tracing devient impossible avec près de 200 000 cas par jour. Donc, c’est pour ça qu’il faut envisager de mieux prioriser les tests”. Pour l’heure, ce n’est pas la stratégie du gouvernement qui promet plus de centres de dépistage et dix millions d’autotests supplémentaires dès la semaine prochaine.