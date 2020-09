Tests massifs du Covid-19 : la machine qui peut faire la différence

Pour fluidifier le dépistage massif et désengorger les laboratoires, l'hôpital de Lyon est en train de tester une machine du CNRS, fiable à 100%. Elle analyse une simple expiration d'air. Cette étude est porteuse d'espoir bien au-delà de l'hôpital. Le test pourrait être utilisé à l'avenir dans les aéroports, ou même dans les stades, mais ce dispositif coûte encore cher. Les chercheurs discutent actuellement avec des partenaires industriels pour le rendre plus accessible. Un usage pour le grand public est envisagé avant la fin de l'année.



