Tests PCR priorisés : y a-t-il encore des embouteillages pour se faire dépister ?

Lundi dernier, le gouvernement avait annoncé qu'il faudrait désormais respecter un ordre de priorité pour se faire dépister du Covid-19. Les personnels soignants et les personnes à risques d'un côté, les personnes en parfaite santé ou asymptomatiques de l'autre. Le but est d'éviter les bousculades et les heures d'attente. Aujourd'hui, les laboratoires sont toujours débordés. C'est le cas à Montreuil, en Seine-Saint-Denis.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.