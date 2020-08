Toulouse : la ville entière se masque à son tour

C'est une première. Toulouse, quatrième plus grande ville de notre pays, a décidé d'imposer le port du masque sur l'ensemble de son territoire. La mesure entrera en vigueur vendredi 21 août et s'appliquera pendant un mois, avec une possibilité de prolongation. L'objectif est d'y endiguer le nombre de contaminations. La ville a franchi le seuil d'alerte avec 64 cas pour 100 000 habitants.



