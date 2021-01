Tous vaccinés fin août ?

Avoir vacciné tous les Français d'ici la fin de l'été. Est-ce vraiment possible ? D'ici fin janvier, le gouvernement prévoit la vaccination d'1,4 millions de personnes, puis une montée en charge des plus optimistes. Passer de 1,4 millions à 70 millions de personnes potentiellement vaccinées avec deux doses, d'ici fin août. C'est un scénario idéal. En fait, cela correspond aux commandes passées par l'Hexagone à six laboratoires. Rappelons qu'à ce jour, seuls deux vaccins, celui de Pfizer et Moderna, sont déjà sur le marché. Les autres n'ont pas validé leurs essais techniques.

Entre l'acheminement des doses dans les centres de vaccination sans rompre la chaîne du froid, le problème de prise de rendez-vous, l'organisation est complexe. En janvier, sels les résidents des Ehpad, les plus de 75 ans, les pompiers et aides à domicile, les soignants de plus de 50 ans, ou encore certains patients à risque peuvent se faire vacciner. En février, les plus de 65 ans s'ajouteront. Pour les autres, il faudra attendre l'arrivée de vaccin plus facile d'utilisation comme celui d'AstraZeneca.