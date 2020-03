Traitement du coronavirus : la piste de la chloroquine

Que ce soit en Asie, en Europe ou aux États-Unis, des équipes de chercheurs travaillent actuellement sur des possibles traitements. Et l'on a beaucoup parlé ces dernières heures de la chloroquine. Cet antipaludéen a eu des effets très prometteurs sur de petites cohortes de patients. Un essai clinique européen vient de commencer, mais certains médecins français donnent d'ores et déjà ce médicament à leurs malades.



