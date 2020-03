Traiteurs et hôteliers fortement touchés par les annulations : comment peuvent-ils faire face ?

Les entreprises, en particulier les PME, souffrent déjà des conséquences de l'épidémie. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, évoque une baisse du chiffre d'affaires de 60% chez les traiteurs et de 30 à 40% dans l'hôtellerie. Pour faire face, les patrons peuvent obtenir de l'administration un étalement de leurs charges fiscales et sociales. L'autre solution est la mise en chômage partiel de ses salariés. Illustrations dans des PME entre Paris et Rouen.



