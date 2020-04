Transports en commun : comment fonctionneront-ils après le 11 mai ?

En principe, l'Hexagone sera déconfiné dans 24 jours. Certains d'entre nous retourneront au travail. D'autres partiront ensuite en week-end. Dans tous les cas, le plus souvent, il faudra emprunter les transports collectifs. La RATP dévoilera dans les prochains jours sa feuille de route. Les TGV, métro, bus, tramway tourneront-ils à plein régime ? Sera-t-il possible de respecter la distanciation sociale ? Certains usagers se disent inquiets.



