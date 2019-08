VIDEO - Des baigneurs contaminés par la leptospirose en Haute-Saône : ce qu’il faut savoir sur cette "maladie des rats"

La préfecture de Haute Saône a rappelé quelques informations utiles pour se prémunir d'une éventuelle contamination qui peut survenir dans les zones fréquentées par ces rongeurs (plans d'eau mais aussi égouts dans les villes).





"Désinfecter et protéger les plaies ou égratignures avec un pansement imperméable et éviter tout contact des mains souillées avec ses yeux, son nez et sa bouche, se laver les mains à l’eau potable et au savon après une activité de loisir ou sportive, porter des équipements de protection en fonction de l’activité (gants, bottes, combinaison, lunettes de protection), choisir des zones de baignades surveillées et contrôlées."





Ces recommandations peuvent concerner notamment les personnes qui travaillent dans les secteurs de l'assainissement, dans les égouts mais aussi pour ceux qui pratiquent certains loisirs comme le canyoning, le triathlon, la pêche ou la plongée en eau douce.





"Si vous ressentez un syndrome grippal et que vous avez pratiqué une activité à risque dans les 3 semaines précédentes, consultez rapidement votre médecin traitant et informez-le de cette activité à risque", précise encore la préfecture. "Pour des personnes particulièrement exposées, une vaccination pourra être proposée au cas par cas par le médecin en complément des moyens de protection."