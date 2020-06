VIDEO - Trois fois plus de nouveaux cas à Sarcelles qu'ailleurs : comment l'expliquer ?

Pour l'heure, les autorités se refusent à parler de "foyer d'infections". A Sarcelles, au cours de la dernière semaine, 27 cas de nouveaux coronavirus ont été détectés, amenant les autorités sanitaires à mettre en place un vaste plan de dépistage. Des tests gratuits sont donc proposés depuis mercredi dans plusieurs endroits de la ville, dans la gare mais aussi sous des tentes itinérantes pour accéder aux quartiers populaires. Jeudi, 450 personnes se sont fait dépister et sont dans l'attente des résultats de leurs tests. Et pour l'heure, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Pour Abdel Benyahya, pharmacien dans cette commune du Val d'Oise, ces 27 nouveaux cas détectés ne sont pas alarmants. Selon lui, le taux de cas positifs est plus élevé par rapport aux autres communes en raison du dépistage organisé qui est plus vaste qu'ailleurs. "Plus on a de tests, plus on a de cas, c'est normal", dit-il.