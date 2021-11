VIDÉO - Troisième dose pour tous : quelles leçons tirer de l’exemple israélien ?

Résultat, les Israéliens sont désormais 42% à l'avoir reçue dès l'âge de 12 ans. "Ça a l'air de marcher, enfin je crois, et puis c'est vraiment un petit désagrément dans nos quotidiens. C'est vraiment pour le mieux", réagit ainsi un jeune homme dans le reportage du JT de 20H de TF1 en tête de cet article. Depuis début octobre, la troisième injection pour tous est en outre désormais obligatoire afin d'obtenir le pass sanitaire et se rendre dans les lieux publics.

Une règle prise pour endiguer un pic de contaminations jamais vu en Israël, où on a commencé à vacciner plusieurs mois avant le reste du monde. Résultat, au mois de septembre, l'immunité conférée aux deux doses n'était plus suffisante. "On n'a pas vraiment eu d'autres choix que d'être le premier pays à décider de faire en urgence une campagne de vaccination de rappel", explique Ran Balicer, président du conseil des experts Covid-19 du pays. Il en résulte une chute drastique du nombre de cas, passés de 10.000 par jour mi-septembre à 500 aujourd'hui.

Cette campagne massive de rappels permet aux scientifiques de tirer des enseignements sur l'efficacité de la troisième dose, comme l'explique à TF1 le Pr Cyrille Cohen, immunologue, professeur à l'université Bar Ilan de Tel-Aviv. "Selon notre étude, réalisée sur un million et demi de personnes, avec la moitié qui a reçu les deux doses et l'autre moitié les trois doses, on voit que cette troisième dose permet de protéger à 93% des maladies graves et à 80% sur la mortalité", dit-il. Autrement dit, le risque de formes graves serait divisé par 15 avec cette dose de rappel.