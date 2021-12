Troisième dose : comment trouver un rendez-vous ?

Dans cette pharmacie, on a choisi de vacciner une fois par semaine. La pharmacienne doit s'adapter avec des emplois du temps de plus en plus serrés. Alors pour trouver un vaccin, le plus simple actuellement est de se tourner vers son médecin généraliste. En effet, 70% d'entre eux disposent d'un créneau disponible. Ici, tout est une question d'organisation pour vacciner le plus grand nombre de patients le plus rapidement possible, notamment avant la fête de fin d'année.