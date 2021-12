VIDÉO – Troisième dose : quelles différences entre Moderna et Pfizer ?

VACCINATION - De nombreux Français se ruent dans les centres de vaccination pour recevoir leur troisième dose de rappel. Mais beaucoup se montrent réticents à se faire vacciner par le Moderna. Quelles différences avec le Pfizer ?

Alors qu'ils voulaient se faire vacciner avec le Pfizer après déjà deux injections de ce vaccin, beaucoup de Français découvrent que pour les plus de 30 ans, ce sera avec le Moderna. Dans le centre de vaccination de Rueil-Malmaison où se rend TF1 dans le reportage en tête de cet article, une patiente exprime ainsi sa stupeur en apprenant que c'est ce vaccin qui va lui être administré. Elle l'accepte néanmoins mais dans ce centre, 3% des personnes refusent la vaccination Moderna depuis lundi.

Certes, c’est très peu, mais c’est un souci. "Le problème, c’est le refus, dans le sens où les personnes ne sont pas protégées par une dose de rappel. L’autre grosse problématique que nous avons, c’est le temps que nous passons à expliquer aux patients que le vaccin Moderna est aussi sûr que le vaccin Pfizer", affirme Justin Verdon, praticien consultant dans ce centre. Dans les stocks, on compte cinq millions de doses de Pfizer, contre 20 millions de doses de Moderna. Il est donc impossible que tout le monde reçoive du Pfizer. De plus, le Moderna est utilisé en demi-dose. Il permet ainsi de faire deux fois plus de rappels. Il est cependant un peu plus compliqué pour les professionnels. "C'est vrai que c'est un petit peu plus simple avec le Pfizer d'un point de vue technique puisqu'un flacon fait moins de doses", explique Yorick Berger, pharmacien, dans un autre reportage ci-dessous. En effet, 22 personnes peuvent être vaccinées avec un seul flacon de Moderna, contre sept pour Pfizer. Les soignants de ville ont ainsi commandé la semaine dernière un total de 3,2 millions de doses de Pfizer pour 800.000 de Moderna, soit le quart.

En vidéo Covid : le vaccin Moderna plus efficace pour faire face à la cinquième vague

Pfizer est réservé pour les moins de 30 ans

La seule différence reste que Moderna ne doit pas être utilisé chez les moins de 30 ans en raison d’un risque de myocardite, très rare et sans gravité chez les hommes. Pour le reste, "on a des études comparatives qui permettent de montrer que les concentrations d'anticorps sont plus élevées quand on a été vacciné avec Moderna qu'avec Pfizer. Les Américains ont récemment publié une étude dans laquelle ils montrent que l'efficacité de la vaccination par Moderna est plus prolongée que l'efficacité de la vaccination avec Pfizer", affirme la Professeure Odile Launay-Puybasset dans la vidéo de TF1 ci-dessous.

En vidéo Dose de rappel : on n'y arrivera pas sans Moderna

Ce que ne manque pas de faire valoir le directeur-général de Moderna, Stéphane Bancel, dans cet autre reportage de TF1 : "Les données désormais publiées par un grand nombre de pays montrent que le vaccin Moderna tient beaucoup plus sur la durée que le Pfizer". Plus efficace donc mais aussi en plus grand nombre, le vaccin Moderna permet aux centres d'augmenter leurs créneaux de rendez-vous et de garantir que chacun puisse recevoir sa dose de rappel.

Léa Tintillier | Reportage S. Millanvoye, J.F. Drouillet

