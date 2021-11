VIDÉO - Troisième dose de vaccin : le détail des annonces d’Olivier Véran

C'est officiel, la troisième dose du vaccin contre le Covid-19 est ouverte à tous les plus de 18 ans depuis ce jeudi 25 novembre et les annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran. La dose de rappel était jusqu'ici ouverte aux plus de 65 ans ; et aux plus de 50 ans depuis mercredi dernier, rappelle au 13H de TF1 la journaliste Caroline Bayle.

Finalement, ce sera pour tous les adultes de plus de 18 ans, et ce, dès samedi. Cette troisième dose rendra plus efficaces les vaccins contre les formes graves et les contaminations.