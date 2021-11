Troisième dose : des centres de vaccination complets même un jour férié

Une salle d'attente bondée et des rendez-vous qui s'enchaînent, il s'agit essentiellement des personnes de plus de 65 ans, venues pour leur troisième dose. Certains sont même un peu trop pressés. Pour une dame, trop jeune, la vaccination est impossible. Il faudra donc patienter. D'ici peu, les plus de 65 ans devront justifier d'une troisième dose pour valider leur pass sanitaire. Ce rappel est donc obligatoire pour se protéger mais aussi pour se déplacer librement et profiter pleinement des fêtes.