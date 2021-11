Troisième dose : les centres de vaccination font le plein

Pour vacciner tout le monde, il a fallu rappeler du personnel pour préparer et administrer les doses. Dès la semaine prochaine, le centre va augmenter la cadence en ouvrant les après-midi et le dimanche. Nous sommes à 300 doses et la semaine prochaine, on va doubler les heures de présence en passant à 600-700 doses", confie le docteur Robert Gaubert. Le centre va même déménager dans quelques jours dans un local plus grand à proximité pour vacciner le plus possible.