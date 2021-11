Troisième dose : qui est éligible et quand ?

Quand est-ce qu'on devra faire la 3e dose avant que le pass sanitaire ne soit plus valable ? Tout dépend de la date de votre dernière piqûre. Si vous avez reçu votre 2e dose avant le 15 juin, vous avez jusqu'au 15 janvier, dernier délai, pour bénéficier d'une dose de rappel, sans quoi votre pass sanitaire sera automatiquement désactivé. Pour les personnes vaccinées cet été ou à l'automne, en revanche, vous aurez un peu plus de marge à partir de la date de la dernière injection. Comptez cinq à sept mois, jour pour jour, pour recevoir une 3e dose.

"Une personne qui a contracté le virus covid a reçu une seule dose de vaccin, et donc, elle doit avoir une seule dose de rappel, qui doit être entre cinq et sept mois après son affection ou sa dose de vaccin", explique le Dr Hortense Ducouret, médecin généraliste.

Quels sont les risques pour cette dose de rappel ? Selon les études, aucun nouvel effet secondaire n'a été détecté peu importe si vous avez un fort taux d'anticorps ou pas. "Il ne faut pas hésiter à faire cette 3e dose. Il n'y a pas de contre-indication. On ne va pas avoir un sursaut du système immunitaire. Au contraire, ça permettra d'être ce qu'on appelle "super immunisé", c'est-à-dire d'avoir un taux plafond d'anticorps. On sait que plus le taux d'anticorps est élevé, plus on est protégé", rassure le Dr Benjamin Davido, infectiologue.